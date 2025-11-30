Ходченкова объявила о планах отказаться играть злодеев в кино

Ходченкова призналась, что устала играть в кино злодеев
Фото: соцсети
Актрисе за один год пришлось играть Бабу-Ягу и злую колдунью

Светлана Ходченкова намерена отказаться от ролей ведьм в своей кинокарьере: звезда призналась, что не желает "это все расплескивать" после того, как преобразилась в злую и ужасную Бастинду в "Волшебнике Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и Бабу Ягу в "Яге на нашу голову". 

Обе картины вышли в 2025 году. Ходченко желает, чтобы кинороли отложились у зрителя в памяти. Однако на таком однообразном амплуа можно уже завершить воплощение злодеев – актриса и так отдаст этим персонажам все, что сможет. 

42-летняя актриса не так давно признавалась, что спокойно реагирует внутри себя на возрастные изменения и не испытывает стресса, смотря на морщины в зеркале. Светлана легко относится к возрасту и, как утверждает, свободна от предубеждений, играя самых разных персонажей всех возрастов.

Ходченкова следит за фигурой и активно занимается танцами: ранее она предстала перед публикой в белой кофте и ботфортах на высокой платформе, продемонстрировав свои великолепные бедра.

Источник: Леди Mail ✓ Надежный источник

