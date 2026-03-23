США задумались над инвестициями в "Северные потоки" – экс-советник Трампа

Российские газовые магистрали обладают огромным потенциалом

В США заговорили о возможном возвращении к сотрудничеству в энергетике с Россией. Бывший советник хозяина Овального кабинета Дональда Трампа Джордж Пападопулос неожиданно объявил, что вашингтонская администрация проявляет интерес к инвестициям в проекты трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". 

По его словам, эти частично разрушенные магистрали рассматриваются как важные и перспективные направления для вложений. Он отметил, что в случае отмены антироссийских рестрикций между РФ и США может начаться постепенное восстановление взаимодействия, в том числе в сфере энергетики.

Пападопулос также намекнул, что подобные проекты способны сыграть ключевую роль в новой конфигурации отношений между странами. Он считает, что энергосотрудничество может стать одной из важнейших сфер, где начнется сближение двух крупнейших держав.

Напомним, осенью 2022 года газопроводы были повреждены в результате взрывов: одна нитка СП-2 и обе линии СП оказались разрушены.

К слову, сейчас в Европе продолжает разгораться скандал вокруг нефтепровода "Дружба". Недавно Киеву выставили жесткий ультиматум по этому поводу.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Базу НАТО с британцами под Одессой накрыли ударом

Цель располагалась в курортной зоне

В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен живым

Москва хочет судить главу киевского режима за все преступления

