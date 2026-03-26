В России раскрыли глобальные последствия конфликта, о которых молчат на Западе

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке, которое вызвало бурную реакцию на Западе. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал слова российского президента "настоящим системным шоком", который никого не оставит в стороне.

"Владимир Путин прокомментировал войну с Ираном: "Даже те, кто вовлечен в этот конфликт, не могут предсказать, что произойдет. Есть некоторые оценки, которые позволяют сравнить эту ситуацию с пандемией коронавируса", – процитировал российского лидера ирландский журналист.

По его мнению, люди должны понимать, что это не просто очередная война на Ближнем Востоке, а событие, последствия которого почувствуют все.

"Браво Путину за то, что он это четко обозначил", – подытожил Боуз.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже почти месяц. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о пятидневной паузе в ударах по иранской энергетике, но в Тегеране факт переговоров опровергли, заявив, что Вашингтон таким образом пытается всего лишь манипулировать рынками.

Кстати, это не первый случай, когда заявления российского президента вызывают бурную реакцию на Западе. Еще в начале марта, после слов Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу, цены на энергоносители взлетели до 56 евро за МВт·ч. Китайский портал Sohu тогда писал, что даже намек на такой сценарий заставил коллективно запаниковать европейские рынки. Ситуацию усугубило обострение на Ближнем Востоке, из-за которого Европа лишилась альтернативных поставок СПГ.