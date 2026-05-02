Риелтор оценила перспективы особняка Меладзе за 345 млн рублей

Новому покупателю предстоит еще как следует вложиться в недвижимость

Певец Валерий Меладзе выставил на продажу свой особняк в элитном поселке Подмосковья. Цена вопроса – 345 миллионов рублей. Однако риелтор Юлия Юсова в беседе с NEWS.ru сомневается, что покупатель найдется быстро.

По словам эксперта, нынешнему владельцу, скорее всего, придется делать существенную скидку – до 50 миллионов рублей. Зачем платить такие деньги за объект, в который нужно вкладываться и делать ремонт? В этом же поселке есть особняки с более свежей отделкой и дополнительными преимуществами.

"Если дом приобретался за сопоставимую сумму, а сейчас владелец знает, что ему предстоят дополнительные вложения, то продать его за 345 млн будет сложно", – считает Юсова.

По ее мнению, реальная стоимость недвижимости должна находиться в пределах от 260 до 300 миллионов рублей. Имя известного владельца создает дополнительный интерес, но в сегменте дорогой недвижимости это редко становится решающим фактором. Покупатель такого уровня оценивает актив рационально: цену, состояние, локацию.

Ранее сообщалось, что певец подарил этот особняк дочери, но та отказалась там жить. Наследница раскритиковала ремонт и удаленное расположение от столицы.

Кстати, брат Валерия, композитор Константин Меладзе, недавно успешно продал свою итальянскую виллу на озере Гарда. Особняк, которым он владел вместе с экс-супругой Верой Брежневой, приобрели бразильские миллионеры. Сумма сделки не разглашается, но аналогичные объекты в том районе стоят десятки миллионов евро.