"Маму КВН" Жильцову захоронили в Москве

Звезда обрела последнее пристанище на столичном погосте

6 февраля 2026 года в Москве простились с легендарной телеведущей Светланой Жильцовой, которую многие годы называли "мамой КВН". Траурная церемония и процедура захоронения прошли на Рогожском кладбище, где прах знаменитости был предан земле.

Траурная служба состоялась в православном храме святителя Николая Чудотворца, расположенном на территории погоста. Проститься со знаменитостью пришли родные, друзья и коллеги, а также были направлены венки от известных представителей медиасообщества, в том числе журналистов Александра Митрошенкова и Андрея Малахова.

О кончине популярной телеведущей стало известно 3 февраля. Она ушла из жизни на 90-м году после продолжительной болезни.

Звезда навсегда вошла в историю отечественного телевидения как одна из самых узнаваемых и уважаемых ведущих советской эпохи. Она стояла у истоков КВН и на протяжении многих лет вела программу вместе с Александром Масляковым.

Кроме КВН, зрители хорошо помнят ее по целому ряду культовых передач, которые определяли телевизионную эпоху того времени. В их числе "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Песня года", "Утренняя почта", "Голубой огонек" и другие популярные программы, ставшие частью истории советского телевидения.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
