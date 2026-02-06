Пасынок главкома ВСУ Сырского признался, что был "проклят" семьей

Приемный сын главкома ВСУ рассказал, за что был "проклят" семьей
Фото: commons.wikimedia.org
Иван решил "гнать" на украинского военачальника, из-за чего рассорился с родственниками

Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского признался, что бабушка и дедушка – родители отчима – решили "проклясть" его за критику в адрес их сына. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка", – пояснил Иван.

Приемный сын жил у родных Сырского до 19-летия. Затем, после развода родителей, переехал в Австралию, где находится вместе с братом и матерью.

Иван критикует киевский режим. Двумя годами ранее он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства.

По открытым данным, Сырский – уроженец Владимирской области. Там проживала его семья, включая брата Олега.

В одном из интервью Иван заявлял, что Сырский никогда не считал себя украинцем и всегда резко высказывался в адрес Киева, критикуя принимаемые политические решения и коррупцию. При этом от Сырского он никогда не слышал "плохого слова" о РФ или Донбассе. Будущий главком ВСУ, говорил Иван, никогда не был патриотом Украины и не желал учить украинский язык.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
