Успенская рассказала о борьбе с желтой прессой

Знаменитость уже несколько десятилетий остается одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса

Популярная российская исполнительница Любовь Успенская призналась, что давно перестала тратить силы на борьбу с желтой прессой, которая регулярно публикует недостоверные материалы о ее персоне. Знаменитость считает бессмысленным реагировать на каждую ложную публикацию, поскольку такого рода издания все равно не останавливаются.

Звезда уточнила, что вмешивается в ситуацию лишь в тех случаях, когда от ее имени распространяют вымышленные высказывания, задевающие других артистов, и тогда она считает нужным дать опровержение.

В целом же, как отметила артистка, суды и угрозы не особо работают при решении конфликтов с СМИ, поэтому она просто отказывает в интервью медиа с сомнительной репутацией и старается общаться только с теми журналистами, которым можно доверять.