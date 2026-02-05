Российскую звезду приняли за проститутку и хотели похитить за границей

Девушка в ужасе от случившегося

Российская знаменитость, популярная тикток-блогер Госпожа Эвелин, чье настоящее имя Эвелина Тарасова, рассказала, что за рубежом стала главной героиней неприятного инцидента.

До сих пор пребывающая в ужасе девушка поведала, что у одного из отелей Дубая таксист посчитал ее девушкой, работающей в сфере интимных услуг, поскольку эта гостиниц пользуется популярностью среди богатых людей и представительниц древнейшей профессии.

Как утверждает героиня скандальной ситуации, мужчина собирался воспользоваться ее беспомощностью и хотел похитить. Однако своевременное вмешательство подруг помогло избежать самого страшного.

Девушка сокрушается: мало кто верит, что она способна самостоятельно оплатить проживание в элитном отеле. Как бы там ни было, девушка очень рада, что ей удалось спастись – намерения таксиста явно были самыми непристойными.

