Медики назвали лучший способ побороть похмелье

Медики назвали лучший способ побороть похмелье
Ute Grabowsky/photothek.net via/www.globallookpress.com
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И это не рассол

Утреннее похмелье – давний предмет шуток, хотя в таком состоянии шутить в принципе не хочется. Острота болезненных ощущений – дело весьма серьезное. И тут нужно понимать, как с ним справиться.

Причина такого состояния – повышение концентрации токсинов в крови из-за употребления спиртного. Как правило, они образуются после расщепления спирта, на которое организм может потратить до двенадцати часов.

Для избавления от похмелья нужно не только бороться со следствиями, но и с причинами.

"Начинать рекомендуется с восстановления водно-солевого баланса, уровня сахара и кислорода в крови. В тяжелых случаях не обойтись без обращения за медицинской помощью, однако, если все не так серьезно, можно справиться и самостоятельно. В этом помогут как лекарства, так и народные средства", – указывают специалисты.

Хорошее средство от похмелья – хороший сон. Так что ранний подъем лучше не планировать, чтобы не усугубить и без того неважное состояние.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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