О каких болезнях говорит постоянный кашель

Самостоятельная постановка диагноза исключена

Кашель – не самое обязательное проявление инфекции, указал пульмонолог Александр Карабиненко. Специалист объяснил, что в большинстве случаев такая симптоматика действительно говорит об инфекции верхних или нижних дыхательных путей.

Однако нередко причина бывает и в другом. К примеру, курильщики со стажем могут страдать от кашля только спустя несколько лет после того, как взяли впервые сигарету в рот.

"Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется "утренний туалет бронхов курильщика". Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние", – указал Карабиненко.

Если такой сомнительный стаж насчитывает не меньше трех десятков лет, у человека нередко развивается хроническая обструктивная болезнь легких.

Еще одна причина – прием определенных препаратов, таких как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). В этом случае приступы начинаются в ночное время суток и продолжаются по несколько минут.

"Если легочный кашель затрудняет выдох, то здесь пациенты отмечают затруднение вдоха. Кашель у больных с хронической сердечной недостаточностью может быть предвестником более тяжелых осложнений – отека легких и сердечной астмы", – отметил пульмонолог.

Главное – ни в коем случае не следует прописывать себе антибиотики и заниматься самолечением.