Доктор Мясников назвал единственное средство побороть усталость

Все формирует наши привычки, питание и образ жизни

Телетерапевт Александр Мясников указал, что усталость, обеспеченная не заболеваниями в виде фибромиалгии, волчанки, инфекционных гепатитов, может наступить и вследствие определенного приема лекарств – бета-блокаторов против гипертонии, определенных антибиотиков, антидепрессантов и противосудорожных препаратов.

А вот у здоровых людей причина хронической усталости, как правило, кроется в депрессии. Однако в таком случае есть лишь единственное лекарство: дисциплина, без которой ничего не выйдет.

"Единственное, что нужно сделать – встал и пошел! Ты должен найти себе стимулы. Как я прочитал в детстве, "стимул" – это заостренная палочка, которой подгоняли быков. Ничего другого не стану говорить. Это тот самый враг, которого победить можете только вы", – указал Мясников.

Параллельно следите за питанием – не переедайте, не налегайте на углеводы. Обеспечьте себе полноценный сон, откажитесь от табака и алкоголя.