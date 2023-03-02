Доктор Мясников назвал способ победить рак

Все формируется в привычках и действиях

Онкологические заболевания стоят на втором месте по вероятности летального исхода после инфарктов. Медицина хоть и позволяет снизить этот риск, но в критический момент жизнь человека не спасает. Поэтому важно по кирпичикам строить иммунитет, меняя образ жизни и формируя правильные привычки – и чем раньше, тем лучше.

По словам доктора Александра Мясникова, от таких вирусов, как гепатит С и В, а также шейки матки, существует вакцина. А вот от рака головы и шеи, лимфомы и лейкоза – вируса Эпшейна Бара – вакцины, увы, нет. Потому остается только вести здоровый образ жизни.

"Как защититься? Правильно питаться, иметь нормальный индекс массы тела, не курить, двигаться, вовремя вакцинироваться. Регулярно проходить обследования (маммографию, колоноскопию, анализы крови), особенно если у близких родственников выявили онкологию", – рекомендовал Мясников.

