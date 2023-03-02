Диетолог назвала самый опасный способ похудеть к лету

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Страдающие от лишнего веса люди нередко пытаются похудеть самыми радикальными и непроверенными (или проверенными, а потому запрещенными) методами, бесконтрольно скупая все, что есть в аптеке. Опасность такого способа очевидна, указала врач-диетолог Ирина Мансурова.
По словам эксперта, речь идет о биологических активных добавках – жиросжигателях, ускоряющих обмен веществ. Побочные эффекты такого метода – гормональные сбои, развитие дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки.
Такие таблетки при попадании в слизистую провоцируют расщепление липидов, образование глицерина и свободных жировых кислот. Последние – да-да – попадают в кровоток.
"Таблетки, которые ускоряют обменные процессы в организме, опасны побочными эффектами, начиная от головокружения и заканчивая пищевыми нервными расстройствами", — добавила эксперт.
Из того же разряда аноректики, подавляющие чувство голода за счет сибутрамина, "обманывающего" мозг. Привыкание означает депрессию, тошноту, рвоту, бессонницу, учащенное сердцебиение и множество других приятностей.
"Самыми же безопасными средствами являются таблетки для похудения, разработанные на основе целлюлозы, клетчатки и крахмала. Они не оказывают негативного влияния на организм, сокращая размер порций, а также налаживают перистальтику кишечника", — указала диетолог.
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