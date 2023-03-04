Три продукта помогут сохранить зрение пожилым людям

Три продукта помогут сохранить зрение пожилым людям
Фото: unsplash.com
Желательно употреблять их каждый день

С годами люди начинают хуже видеть – этот процесс естественный и настигает практически всех. Однако правильный подход к образу жизни поможет сохранить здоровье глаз на более долгий срок. Диетолог Анжелика Дюваль утверждает, что регулярное употребление трех продуктов позволит защититься от потери зрения.

Она рассказала, что с годами череп будто бы усыхает и начинает постепенно сжимать глазное яблоко. Также важную роль играет перенапряжение поддерживающих глаз мышц. Понимая эти механизмы, можно разработать тактику питания, способствующую снабжению органов питательными элементами. 

"В частности, нам нужен магний. Потому что он хорошо питает мышечную ткань", – заявила врач.

По ее словам, больше всего вещества содержится в гречке, моркови и шпинате. Эти продукты будут благоприятно сказываться на состоянии мышц всего тела, включая глазные.

Полезны для здоровья глаз и кварцетины. Они оказывают влияние на состояние сосудов. Больше всего вещества содержится в красном винограде, и если съедать его около 100 гр в день, то капилляры будут себя лучше ощущать.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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