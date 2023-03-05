Доктор Мясников раскрыл невероятные свойства чеснока

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Теледоктор Александр Мясников рассказал о причинах общеизвестной пользы чеснока, указав, что он считается одним из первых открытых антибиотиков.
"Действующее вещество в чесноке называется аллицин. Именно оно дает чесноку запах, именно оно и является тем самым бактерицидным средством, и средством, понижающим холестерин. Помимо аллицина в чесноке содержится большое количество других биологически активных веществ, которые отвечают за снижение холестерина. Исследования показывают, что чеснок повышает "хороший" холестерин", – указывает Мясников.
Телетерапевт также указал, что чеснок вместе с тем довольно калорийный – в 100 граммах содержится 150 килокалорий. Кстати, советы старших поколений о настойке из чеснока и лимона в качестве профилактики простудных заболеваний небезосновательны – для сосудов такая "смесь" очень неплоха.
"Вы знаете, на самом деле, если мы говорим, что чеснок понижает "плохой" холестерин, а повышает "хороший", то это так. Плюс витамин С. Кстати, он тоже действует, именно если натуральный, как кардиопротектор", – высказался Мясников.
Министр столкнулся с провокацией прямо на сцене
Россия готова поставлять Европе газ при одном условии