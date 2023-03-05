Доктор Мясников раскрыл невероятные свойства чеснока

Предки плохого не советовали

Теледоктор Александр Мясников рассказал о причинах общеизвестной пользы чеснока, указав, что он считается одним из первых открытых антибиотиков.

"Действующее вещество в чесноке называется аллицин. Именно оно дает чесноку запах, именно оно и является тем самым бактерицидным средством, и средством, понижающим холестерин. Помимо аллицина в чесноке содержится большое количество других биологически активных веществ, которые отвечают за снижение холестерина. Исследования показывают, что чеснок повышает "хороший" холестерин", – указывает Мясников.

Телетерапевт также указал, что чеснок вместе с тем довольно калорийный – в 100 граммах содержится 150 килокалорий. Кстати, советы старших поколений о настойке из чеснока и лимона в качестве профилактики простудных заболеваний небезосновательны – для сосудов такая "смесь" очень неплоха.

"Вы знаете, на самом деле, если мы говорим, что чеснок понижает "плохой" холестерин, а повышает "хороший", то это так. Плюс витамин С. Кстати, он тоже действует, именно если натуральный, как кардиопротектор", – высказался Мясников.



