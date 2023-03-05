Терапевт раскрыла последствия проживания на высоких и низких этажах

Жить нужно не слишком высоко и не слишком низко

То, на каком этаже мы проживаем, влияет на наше психическое здоровье. К примеру, те, кто живут на первых этажах, чаще подвержены заболеваниям легких и снижению иммунитета, а на верхних – головным болям и нестабильности в артериальном давлении, указала терапевт Юлия Коваленко.

Вредит все по совокупности: и выхлопные газы на автостраде, и двигатели авто у подъездов во дворах, и пыль с испарениями от асфальта в жаркую погоду. А на верхних этажах опасны дым, смог, выхлопы от предприятий и электромагнитные излучения.

"От перечисленных факторов можно ожидать панических атак, нарушений сна и бессонницу, тревожные расстройства, головные боли, заболевания ЛОР-органов и как следствие подверженность респираторным инфекциям. Кроме того проживание на высоких этажах грозит нарушением тонуса крупных сосудов и сердца, вызывая нестабильность артериального давления и сердечного ритма, а также боли в животе", – константирует эксперт.



Поэтому, указывает медик, лучше выбирать золотую середину – от третьего этажа до седьмого.