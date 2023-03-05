Терапевт раскрыла последствия проживания на высоких и низких этажах

Терапевт раскрыла последствия проживания на высоких и низких этажах
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
продолжениеЧто обеспечивает дневную активность: медики раскрыли секрет
Жить нужно не слишком высоко и не слишком низко

То, на каком этаже мы проживаем, влияет на наше психическое здоровье. К примеру, те, кто живут на первых этажах, чаще подвержены заболеваниям легких и снижению иммунитета, а на верхних – головным болям и нестабильности в артериальном давлении, указала терапевт Юлия Коваленко.

Вредит все по совокупности: и выхлопные газы на автостраде, и двигатели авто у подъездов во дворах, и пыль с испарениями от асфальта в жаркую погоду. А на верхних этажах опасны дым, смог, выхлопы от предприятий и электромагнитные излучения.

"От перечисленных факторов можно ожидать панических атак, нарушений сна и бессонницу, тревожные расстройства, головные боли, заболевания ЛОР-органов и как следствие подверженность респираторным инфекциям. Кроме того проживание на высоких этажах грозит нарушением тонуса крупных сосудов и сердца, вызывая нестабильность артериального давления и сердечного ритма, а также боли в животе", – константирует эксперт. 

Поэтому, указывает медик, лучше выбирать золотую середину – от третьего этажа до седьмого.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Выступление Лаврова в Индии обернулось грандиозным скандалом

Министр столкнулся с провокацией прямо на сцене

В Москве окончательно решили судьбу "Северных потоков"

Россия готова поставлять Европе газ при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей