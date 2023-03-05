Что обеспечивает дневную активность: медики раскрыли секрет

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Отличный сон по ночам гарантирует вам хорошее самочувствие во время выполнения физических упражнений и соблюдения диеты, утверждают американские диетологи.
Ученые организовали программу по выявлению контроля сна среди участников из 125 взрослых, страдающих от избыточного веса со средним возрастом в пятьдесят лет. Измерялись привычки сна, фиксирующиеся в начале программы, спустя полгода и год по опросам и дневникам с показаниями устройств.
Во внимание также принимали процент посещаемости сеансов групповой терапии и соблюдения рекомендуемой суточной нормы калорий.
После проведения статистических данных исследователи выяснили, что здоровый сон обеспечивает большую эффективность – такие участники чаще остальных посещали групповые занятия и соблюдали установленную норму калорий.
Министр столкнулся с провокацией прямо на сцене
Россия готова поставлять Европе газ при одном условии