Что обеспечивает дневную активность: медики раскрыли секрет

Что обеспечивает дневную активность: медики раскрыли секрет
Harry Hart/www.globallookpress.com
Приучайте себя к железной дисциплине

Отличный сон по ночам гарантирует вам хорошее самочувствие во время выполнения физических упражнений и соблюдения диеты, утверждают американские диетологи.

Ученые организовали программу по выявлению контроля сна среди участников из 125 взрослых, страдающих от избыточного веса со средним возрастом в пятьдесят лет. Измерялись привычки сна, фиксирующиеся в начале программы, спустя полгода и год по опросам и дневникам с показаниями устройств.

Во внимание также принимали процент посещаемости сеансов групповой терапии и соблюдения рекомендуемой суточной нормы калорий.

После проведения статистических данных исследователи выяснили, что здоровый сон обеспечивает большую эффективность – такие участники чаще остальных посещали групповые занятия и соблюдали установленную норму калорий.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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