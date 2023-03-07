Терапевт рассказала о самом опасном сезоне для аллергиков

Походы по врачам снова скоро станут чуть ли не ежедневной необходимостью

Весенний сезон начинается у многих с обострения аллергических реакций, респираторных инфекций и проблем с неврологией, указала врач-терапевт Татьяна Романенко. Период достаточно стрессовый из-за перехода от холода к теплу.

Если человек страдает хроническими инфекциями горла, носа и ушей, заболевания могут обостриться. Особенно остро проблема стоит перед аллергиками. Во время поллиноза растения цветут – как правило, в большинстве случаев "корни" зла растут отсюда.

"Еще очень большое значение имеет то, что тает снег. На фоне этого начинает испаряться то, что было на земле. Поэтому еще почки не распустились, а у людей уже есть проявления аллергии", – указала специалист.

Весенняя погода, к тому же, обманчива – можно выйти на улицу в легкой одежде и замерзнуть от холода. Поэтому повышен риск развития заболеваний мочеполовой системы. А переохлаждение провоцирует частоту обращений с циститом.

"Весной также обостряются пограничные состояния, психические заболевания. У одних обостряется течение депрессии, у других она возникает впервые", – указала медик.