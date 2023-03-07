Чем лучше всего заедать стресс

Медик посоветовала неожиданное решение

Ферментированные продукты, которые весьма характерны для русской кухни, укрепляют организм и помогают справиться со стрессом, утверждает нутрициолог Марина Иванова.

Специалист приводит в пример моченые яблоки, квашеную капусту, огурцы, творог, простоквашу, ряженку, кефир, йогурт, квас и чайный гриб – по словам специалиста, такая еда является отличной профилактикой дефицита клетчатки, витаминов и минералов в холодный сезон. К примеру, квашеная капуста прекрасно восполняет дефицит витамина С, а кисломолочка богата белком, витаминами В, цинком и кальцием с фосфором.

А последняя группа продуктов, включая квашеные, помогает справиться со стрессом, уверяет специалист.

"Многие микроорганизмы в кишечнике в качестве продуктов жизнедеятельности выделяют нейромедиаторы, которые регулируют процессы в головном мозге", – объяснила Марина.

Стресс, указала эксперт, лучше "заедать" квашеными овощами и фруктами с кисломолочными продуктами. Они не менее полезны и при недосыпе.