Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки предпринимателей в сфере культуры

Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки предпринимателей в сфере культуры
t.me/mos_sobyanin
Прием заявок уже открыт

В Москве появилась новая программа, нацеленная на поддержку предпринимательства. В проекте "Деловые москвичи: культура" могут принять участие предприниматели, которые занимаются просветительскими и культурными проектами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Благодаря проекту москвичи получат новые творческие кружки, лекции, тренинги и курсы. А предприниматели – новую аудиторию", – уточнил глава города.

Заявки на участие принимают по шести категориям: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фото-, а также литература. Предусмотрен и отдельный раздел – научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету.

Прием заявок уже открыт – до 15 июня желающие должны заполнить анкету, которые необходимо отправить на dm1@culture.mos.ru. До 30 июня комиссия рассмотрит и выберет заявки, которые соответствуют установленным требованиям проекта. А последний этап отбора пройдет в июле, когда жители Москвы выберут лучшие мероприятия и оставят пожелания по стоимости и выбору самого места.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО готовы построить военную базу на подступах к Петербургу

Альянс снова угрожает России

Медведев пообещал наказать Южную Корею за помощь ВСУ

Москва готова оказать "услугу за услугу"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей