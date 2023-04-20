Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки предпринимателей в сфере культуры

Прием заявок уже открыт

В Москве появилась новая программа, нацеленная на поддержку предпринимательства. В проекте "Деловые москвичи: культура" могут принять участие предприниматели, которые занимаются просветительскими и культурными проектами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Благодаря проекту москвичи получат новые творческие кружки, лекции, тренинги и курсы. А предприниматели – новую аудиторию", – уточнил глава города.

Заявки на участие принимают по шести категориям: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фото-, а также литература. Предусмотрен и отдельный раздел – научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету.

Прием заявок уже открыт – до 15 июня желающие должны заполнить анкету, которые необходимо отправить на dm1@culture.mos.ru. До 30 июня комиссия рассмотрит и выберет заявки, которые соответствуют установленным требованиям проекта. А последний этап отбора пройдет в июле, когда жители Москвы выберут лучшие мероприятия и оставят пожелания по стоимости и выбору самого места.