За 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей – Собянин

Город становится красивее и комфортнее для жизни

За последние 11 лет москвичи получили новые комфортные общественные пространства с хорошим освещением, удобной навигацией, лавочками для отдыха. Это произошло благодаря реализации городских проектов, направленных на благоустройство улиц, переулков, площадей. В итоге за 11 лет в Москве преобразились более 500 территориальных объектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

"Проделали большую работу: организовали удобные маршруты для пешеходов, расширили тротуары. (…) Освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю. (…) Для пассажиров общественного транспорта установили современные остановки",

– перечислил Сергей Собянин. Он напомнил также, что некоторые улицы в Москве стали пешеходными. Теперь прогуливаться удобно не только по Старому Арбату, но и по Никольской улице, Крымской набережной, Рождественке, Кузнецкому мосту, в Столешниковом и Камергерском переулках и т.д.

Преображаются в столице и набережные. Так, в центре началось все с променада вдоль парка искусств "Музеон", а теперь пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки длиной 12 км связал Воробьевы горы и стрелку Болотного острова.

Благоустройство одних пространств зачастую влечет за собой обновление прилегающих территорий. Например, неподалеку от набережной Шитова расположен Детский Черкизовский парк и зона отдыха вокруг Черкизовского пруда. Сейчас там проведен комплексный ремонт, смонтированы новые детские и спортивные площадки, высажены деревья, проложены тропинки для прогулок с колясками.

При этом работы продолжаются. В текущем году в Москве планируется благоустроить еще 19 общественных пространств в центре и других административных округах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов и придомовых территориях в Москве.