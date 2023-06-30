Сергей Собянин рассказал, как изменились общедоступные спортивные площадки Москвы

Заниматься спортом в городе можно теперь с комфортом в любую погоду

На современных спортивных площадках Москвы можно теперь поиграть в теннис и пинг-понг, а также позаниматься на тренажерах. Каждый год в городе открывают новые спортплощадки во дворах, парках и общественных пространствах как для силовых, так и для интенсивных кардиотренировок, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

К примеру, в 2021 году в "Яузе" появилась рама для гонок с препятствиями в стиле "русского ниндзя". Рама была специального изготовлена для этого проекта, соавтором выступил чемпион мира в дисциплине "ниндзя/OCR" 2019 года. Тренажер доступен как для ежедневных тренировок, так и для подготовок к соревнованиям и их проведению.

А в Северном Бутово на Ратной улице в 2022 году реконструировали футбольное поле, построив многофункциональный спортивный кластер. Появились дорожки для бега по периметру газона, обустроены раздевалки. Установили раму для воркаута, более тридцати тренажеров для разных групп мышц, столы для пинг-понга и текбола. У горожан на юге появился памп-трек со спортивно-игровым комплексом.

В Коньково появилась большая спортивная зона с оборудованием для силовых видов спорта и кардиотренировок, бокса и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры разместили под навесом для того, чтобы заниматься спортом можно было в любую погоду. А рядом установили столы для пинг-понга.