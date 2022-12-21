Собянин расширил перечень электронных услуг для москвичей

Собянин расширил перечень электронных услуг для москвичей
Фото: Vadim Nekrasov /Russian Look/globallookpress.com
Получить копию свидетельства о праве на квартиру теперь можно онлайн

Москвичи смогут заказать и получить документ, подтверждающий право на жилье, через портал mos.ru. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Таким образом в электронный вид переведены все 28 услуг, предоставляемых государством в имущественно-земельной и жилищной сфере.

До недавнего времени получить документ, подтверждающий право на квартиру, оформленное до 31 января 1998 года, можно было лишь в многофункциональных центрах "Мои документы". Причем выдавалась только бумажная копия свидетельства.

Это создавало неудобства не только для москвичей, которые были вынуждены тратить время на визит в МФЦ. На центры "Мои документы" тоже приходилась значительная нагрузка, ведь в среднем за подобной услугой обращалось около 25 тысяч граждан в год.

Фото: Гришкин Денис/ АГН Москва

Чтобы автоматизировать процесс предоставления копий правоустанавливающих документов, архивы не просто оцифровали: Департамент городского имущества Москвы провел сверку сведений, содержащихся в базе данных, выявил и устранил нестыковки. Зато теперь жители столицы могут в любой момент получить подтверждение своего права собственности на недвижимость, заказав справку онлайн.

"Возможность получить информацию о правах собственности на жилищные объекты на портале mos.ru – серьезный шаг вперед в направлении цифровизации услуг от города. Данные документы широко применяются не только при осуществлении сделок купли-продажи и аренды жилья, но и во многих других случаях",

– отметил независимый экономист Андрей Бархота, комментируя постановление столичного мэра.

Воспользоваться данной электронной услугой смогут граждане, имеющие усиленную квалифицированную электронную подпись. Это нужно, чтобы защитить личную информацию. Оформить подпись можно бесплатно: подробная инструкция размещена на mos.ru.

При этом для граждан, которым удобнее действовать по старинке, то есть лично обращаться в МФЦ за бумажной копией документа, такая возможность сохранена. Это касается и остальных госуслуг, которые город оказывает в жилищной сфере. У населения есть выбор: можно все вопросы решить онлайн либо через "Мои документы". При этом переход на цифровой формат позволяет сократить время ожидания требуемого документа. К примеру, согласие на проведение сделок предоставляется за 15 дней вместо 35, а на то, чтобы присвоить или аннулировать адрес, требуется уже не 10, а восемь рабочих дней.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Стоит отметить, что для бизнеса все услуги в имущественно-земельной сфере с 2021 года переведены исключительно в электронный вид. Не только получить какую-либо выписку, но и заключить договор или оформить участок земли под застройку теперь можно через mos.ru. Это делает взаимодействие предпринимательского сообщества с органами власти удобнее и прозрачнее.

"Город ведет системную работу по цифровизации государственных услуг и сервисов. (…) В столице предоставляют 28 государственных услуг, а также около 20 различных сервисов в имущественно-земельной сфере. Они популярны у москвичей и предпринимателей: ежегодно от них поступает около 1,3 млн обращений",

– сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее стало известно, что за первые 10 месяцев текущего года Москва продала гражданам и бизнесу свыше 800 объектов городской недвижимости.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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