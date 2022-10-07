С начала года Москва продала более 800 объектов недвижимости

С начала года Москва продала более 800 объектов недвижимости
Фото: АГН Москва
Больше половины из них приходится на западную часть города

За 2022-й год российская столица успела продать свыше 800 объектов недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За минувшие девять месяцев продано 813 объектов общей площадью в 79,9 тыс. квадратов, включая 369 машино-мест и 444 нежилых помещения

"В торгах участвовали юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также обычные граждане. В среднем на аукционах на один лот было шесть претендентов", – сказал Владимир Ефимов.

Больше всего объектов продано на западе города (200), второе место – юго-запад со 104 объектами. Тройку замыкает северо-западная часть города с 98 проданными помещениями и машино-местами.

Ну а самое большое из проданных в этом году помещений имеет площадь в две тысячи квадратов, которое продали за 76,5 миллиона рублей. 

Продажа городской недвижимости в онлайн-формате проводится уже более двух лет в онлайн-формате. Регистрация права в Росреестра доступна также удаленно.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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