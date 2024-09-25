В "Москино" впервые покажут легендарную "Золушку" в цветной версии на большом экране

В "Москино" впервые покажут легендарную "Золушку" в цветной версии на большом экране
Фото: Кадр из фильма «Золушка». mos.ru
Посещение бесплатное по предварительной регистрации

Удивительный подарок приготовил кинопарк "Москино" для взрослых и юных зрителей. 29 сентября в 13:00 здесь в кинотеатре покажут снятую в 1947 картину "Золушка". Фильм в цветной версии впервые будет демонстрироваться на большом экране.

Над созданием цветной версии работали около 200 профессионалов 30 разных специальностей. Раскрашивали не пленку, которая хранилась в Госфильмофонде, а оцифрованную копию фильма. Каждый кадр – а их более 120 тысяч – обрабатывали в отдельности. Для достоверной передачи цвета и фактуры тканей художник по костюмам Наталья Монева работала в архивах студии "Ленфильм" и затем  следила, чтобы современные технологии не нарушали фактуру тканей, которые зрители видят на экране. Поэтому все они выглядят правдоподобно: бархат – как бархат, шелк – как шелк. Окончательная цветокоррекция уже раскрашенной картины проводилась под руководством оператора-колориста Алексея Лебешева.

Увидеть цветную "Золушку" в кинотеатре кинопарка "Москино" 29 сентября можно бесплатно, по предварительной регистрации на сайте.

Показ начнется в 13:00. Но зрителям с детьми до 14 лет лучше прийти пораньше. За час до сеанса в холле кинотеатра для ребят состоится бал-маскарад, где каждый желающий сможет примерить на себя костюм принца, короля или волшебницы. Кроме того, всех юных зрителей организаторы угостят сахарной ватой.

Московский кинокластер – это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта мэра Сергея Собянина "Москва – город кино".

Желающие могут посетить съемочные площадки в рамках экскурсии.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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