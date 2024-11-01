Московский зоопарк объявил конкурс на лучшие моменты из трансляций животных

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Московский зоопарк объявил конкурс для зрителей онлайн-трансляций с животными. В Telegram-канале парка сообщили, что конкурс подготовлен специально для тех, кто активно следит за жизнью обитателей зоопарка через прямые эфиры и готов поделиться запоминающимися моментами.
Зоопарк предлагает горожанам присылать самые интересные кадры в формате скриншотов, записей экрана и мемов, созданных на основе трансляций. Ссылка на пост с конкурсом здесь.
Экспертная команда зоосада отберет десять самых ярких и запоминающихся моментов, которые будут опубликованы в официальном канале зоопарка. Авторы лучших снимков и видео получат подарки.
"Мы подарим этим 10 победителям билеты на двоих в Московский зоопарк", – указано в заявлении зоосада.
Присылать контент можно в комментариях к посту, посвященному конкурсу. Итоги будут подведены 30 ноября.
Посмотреть сами трансляции можно на сайте зоопарка, где каждый день показывают повседневную жизнь животных в режиме реального времени.
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