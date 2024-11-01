Московский зоопарк объявил конкурс на лучшие моменты из трансляций животных

Московский зоопарк объявил конкурс на лучшие моменты из трансляций животных
Фото: A.Savin. Собственная работа, FAL/wikimedia.org
Победителей порадуют ценным призом

Московский зоопарк объявил конкурс для зрителей онлайн-трансляций с животными. В Telegram-канале парка сообщили, что конкурс подготовлен специально для тех, кто активно следит за жизнью обитателей зоопарка через прямые эфиры и готов поделиться запоминающимися моментами.

Зоопарк предлагает горожанам присылать самые интересные кадры в формате скриншотов, записей экрана и мемов, созданных на основе трансляций. Ссылка на пост с конкурсом здесь.

Экспертная команда зоосада отберет десять самых ярких и запоминающихся моментов, которые будут опубликованы в официальном канале зоопарка. Авторы лучших снимков и видео получат подарки.

"Мы подарим этим 10 победителям билеты на двоих в Московский зоопарк", – указано в заявлении зоосада.

Присылать контент можно в комментариях к посту, посвященному конкурсу. Итоги будут подведены 30 ноября.

Посмотреть сами трансляции можно на сайте зоопарка, где каждый день показывают повседневную жизнь животных в режиме реального времени.

Источник: Telegram-канал Московского зоопарка ✓ Надежный источник

Китай нанес неожиданный удар по Украине

К проблеме подключили президента США

Украинские генералы бросились в ноги Путину

На поверхность всплыла любопытная информация

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей