Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями

Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями
Кадр: Telegram-канал Московского зоопарка
Ролик собрал множество восторженных комментариев растроганных интернет-пользователей

Московский зоопарк опубликовал милое видео, на котором малайский медвежонок осваивает природные навыки. На кадрах видно, как юное животное активно тренируется использовать длинные коготки, сдирая кору с деревьев. Этот процесс является важным этапом взросления и позволяет медвежонку совершенствовать умения, необходимые в дикой природе.

"Сдирать кору с деревьев – это природный навык малайских медведей, который необходим для того, чтобы вскрывать пни, бревна и стволы в поисках насекомых и их гнезд", – рассказал руководитель отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин.

Такой навык очень важен, так как помогает медведям добывать пищу и исследовать окружающую среду. В Московском зоопарке созданы все условия для того, чтобы малышка-медвежонок могла развивать способности и чувствовала себя комфортно.

Источник: Telegram-канал Московского зоопарка ✓ Надежный источник

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