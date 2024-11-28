Жители Китая с удовольствием следят за трансляциями из Московского зоопарка

Наибольший интерес пользователей из Поднебесной вызывает панда Катюша

Видеотрансляции из Московского зоопарка популярны не только в России. Как оказалось, жители Китая тоже с удовольствием наблюдают по Интернету за обитающими у нас животными. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Она рассказала, что во время поездки в Чэнду встретилась с подписчицами, которые поведали ей много интересного.

"Оказывается, Московский зоопарк пользуется огромной популярностью в Китае! Видео с пандой Катюшей пользуются большой популярностью, зрители активно делятся ими в социальных сетях, а также смотрят наши трансляции",

– написала Акулова в своем телеграм-канале.

Онлайн трансляции из вольеров ведутся в часы работы Московского зоопарка. Наблюдать можно за капибарами, слонами, орангутангами и другими обитателями. Для этого нужно зайти на сайт и выбрать интересующего животного. Например, увидеть панду Катюшу в режиме реального времени можно по ссылке: https://zoo.mos.ru/panda.