Как малайского медвежонка приучали к переноске: видео от Московского зоопарка

Малышка оказалась смелой и сообразительной

Полугодовалая малайская медведица прибыла в Московский зоопарк в конце лета. Дальнее путешествие малышка перенесла хорошо и быстро освоилась в вольере. Но киперам было важно, чтобы медведица и впредь не боялась транспортировочного бокса, чтобы ее можно было без стресса доставлять на медицинские осмотры и безопасно перемещать из одного места в другое. Как проходил процесс приучения к переноске, рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

Сначала переноску со снятой дверцей поставили в игровой комнате. Чтобы заинтересовать малышку, внутрь клали лакомства. Любопытная медведица могла спокойно влезть в бокс и выйти из него.

"Когда малышка привыкла к переноске, спокойно на нее реагировала, мы навесили дверку. Внутрь также клали вкусняшки. Когда она заходила, дверку мы прикрывали, но не до конца, чтобы медведица могла легко ее толкнуть и выйти, если захочет",

– поясняет зоотехник. Потом дверцу стали закрывать, сначала ненадолго, но постепенно увеличивали время пребывания внутри, естественно, поощряя животное лакомством. А когда медведица перестала выказывать беспокойство, оказавшись в маленьком запертом пространстве, переноску стали поднимать, носить с места на место.

"Обучение прошло хорошо. Сейчас, когда переноску ставят в комнату, медведица уже спокойно и быстро сама в нее заходит", – радуется успехам сотрудник зоосада.

Посмотреть, как проходило обучение, можно на видео, опубликованном пресс-службой Московского зоопарка.

Напомним, сейчас на платформе "Активный гражданин" проходит голосование за имя, которое получит малайская медведица. Там же можно выбрать имена еще двум медведям, которые скоро приедут в Москву.