Зрители трансляций из Московского зоопарка смогут ближе увидеть рысей и лам

В парке обновили камеры

Московский зоопарк улучшил качество трансляций, благодаря чему наблюдать за его обитателями стало еще удобнее. Такой информацией поделились в официальном Telegram-канале учреждения.

Представители зоопарка рассказали, что несколько камер были заменены на более современные. Теперь трансляции не только отличаются улучшенным качеством, но и предлагают новые, более интересные ракурсы. Это особенно заметно в зимний период, когда обновленные уличные камеры помогают зрителям насладиться особой снежной атмосферой и увидеть, как животные резвятся на морозе.

У рысей установили две новые камеры с детализированными ракурсами, которые позволяют наблюдать за этими хищниками еще ближе. Также обновили оборудование на лужайке, где обитают ламы, викуньи и гуанако.

"Теперь невероятные заячьи уши ламы Вари будут еще ближе", – отмечается в сообщении.

Кроме того, модернизирована камера на уличной площадке слонов. Это особенно актуально, так как азиатские слоны любят играть в снегу, когда температура воздуха опускается немного ниже нуля.

Для любителей тропической флоры и фауны тоже есть хорошие новости. В зоопарке обновили камеры в теплых помещениях, где можно наблюдать за бегемотами, орангутанами и гориллами. Теперь трансляции из этих зон стали еще ярче и интереснее.