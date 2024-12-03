Простор и больше ярусов: малайская медведица переехала в новый вольер

Любимице москвичей предоставили более комфортабельное жилье

В Московском зоопарке малайский медвежонок переехал в новое помещение вольера, предназначенное для отдыха зверька и работы с ним специалистов. Как сообщили в Telegram-канале парка, это пространство скрыто от глаз посетителей, что позволяет создать комфортные условия для животного. Переезд состоялся после того, как медвежонок подрос и смог спокойно перенести транспортировку.

"Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить ее с новым домом", – отмечается в сообщении.

В зоопарке обратили особое внимание на то, что новое помещение более просторное и лучше подходит для игр и развития. Для медведицы была создана ярусная структура, которая позволит ей совершенствовать навыки лазания.

Специалисты готовили медвежонка к переезду постепенно. Сначала малышку приносили в новое место на несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания. По словам сотрудников, в первый раз зверушка была насторожена, внимательно изучала новое пространство, но вскоре освоилась и начала играть с игрушками, которые были перенесены из прежней игровой зоны.

"Конструкции для лазания здесь значительно сложнее, так что мы обязательно стелили на пол мягкие одеяла и страховали малышку в процессе покорения новых высот. Наша медведица гармонично развивается и радует нас своей сообразительностью", – рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

Напомним, все желающие могут поучаствовать в голосовании за имена медвежат.