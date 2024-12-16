В Московском зоопарке рассказали о малайских медведях, живших здесь 30 лет назад

Сегодня в парке поселились новые очаровательные обитатели

Малайские медведи, которых также называют бируангами, долгое время отсутствовали в российских зоопарках. Последний раз эти животные появлялись здесь более 30 лет назад. Однако недавно в Московский зоопарк прибыл новый очаровательный обитатель – детеныш малайского медведя. Эта новость напомнила сотрудникам о том, как бируанги жили здесь в прошлые годы.

Первым малайским медведем, появившимся в Московском зоопарке, стала самка Солоха, которая прибыла сюда в 1978 году. Это был подарок от правительства Лаоса. Маленькую Солоху сначала поместили в секцию искусственного выкармливания, где ухаживали за детенышами, оставшимися без родительской опеки. Когда ей исполнилось полгода, она переехала в отдел хищных животных. В 1980 году к ней присоединились еще два бируанга – самец Соломон и самка Лялька.

О том, как жили эти медведи, рассказала Ирина Алексеичева, которая ухаживала за ними на протяжении 14 лет. Ирина пришла работать в зоопарк сразу после школы в 1977 году. Солоха, Соломон и Лялька быстро стали звездами зоопарка. Ирина вспоминает своих подопечных с большой теплотой. Она до сих пор помнит, как однажды Соломон проник в вольер с тигром и отнял у него кусок мяса – медвежонок был очень смелым.

В 1987 году в Московский зоопарк пришла работать Нина Тузова, которая также ухаживала за Солохой и Соломоном. Она рассказывает, что медведи привлекали к себе большое внимание публики, несмотря на то что в павильоне "Львятник" жило множество других редких животных. Солоха особенно запомнилась своей артистичностью и умением выпрашивать угощения у посетителей.

Анна Павлова, которая работала в зоопарке с 1977 года, ближе познакомилась с малайскими медведями в 1990-х годах. Она вспоминает, что косолапые, несмотря на взрослый возраст, вели себя как игривые детеныши. Солоха и Соломон жили в одном вольере и были дружны: самец даже позволял подруге брать его еду.

Сегодня история малайских медведей в Московском зоопарке продолжается. Малыш-бируанг, который прибыл в парк августе, уже прошел адаптацию и привык к сотрудникам. Веселая и активная самка весит более 15 килограммов и хорошо ест. Сейчас зоопарк планирует выбрать для нее имя, чтобы начать новую главу в жизни этого редкого и очаровательного вида. Все желающие могут поучаствовать в голосовании за имя для малышки.