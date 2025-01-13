Анна Трапкова стала директором музея истории ГУЛАГа

Приказ департамента культуры Москвы вышел 13 января 2025 года

Анна Трапкова назначена на должность директора Государственного музея истории ГУЛАГа. Соответствующий приказ столичного депкульта подписан 13 января. Официальное вступление в должность состоится 21 января 2025 года.

Анна Трапкова с 2019 года является главой музейного объединения "Музей Москвы". Как отметили в пресс-службе департамента культуры, после 21 января Трапкова будет совмещать обе должности. По словам самой Трапковой, для нее это – серьезный вызов и большая ответственность.

"С огромным интересом приняла предложение возглавить Государственный музей истории ГУЛАГа. Это один из лучших городских исторических музеев, который все это время успешно развивался. (…) Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития, и для меня важно внести свой вклад в его историю",

– прокомментировала свое назначение Трапкова.

Прежде Анна Трапкова была замдиректора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ, а также занимала различные должности в музейной сфере.