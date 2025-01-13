Анна Трапкова стала директором музея истории ГУЛАГа

Анна Трапкова стала директором музея истории ГУЛАГа
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Приказ департамента культуры Москвы вышел 13 января 2025 года

Анна Трапкова назначена на должность директора Государственного музея истории ГУЛАГа. Соответствующий приказ столичного депкульта подписан 13 января. Официальное вступление в должность состоится 21 января 2025 года.

Анна Трапкова с 2019 года является главой музейного объединения "Музей Москвы". Как отметили в пресс-службе департамента культуры, после 21 января Трапкова будет совмещать обе должности. По словам самой Трапковой, для нее это – серьезный вызов и большая ответственность.  

"С огромным интересом приняла предложение возглавить Государственный музей истории ГУЛАГа. Это один из лучших городских исторических музеев, который все это время успешно развивался. (…) Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития, и для меня важно внести свой вклад в его историю",

– прокомментировала свое назначение Трапкова.

Прежде Анна Трапкова была замдиректора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ, а также занимала различные должности в музейной сфере.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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