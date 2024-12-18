В музеях Москвы открылись зимние выставки

В музеях Москвы открылись зимние выставки
Фото: mos.ru
Посетить экспозиции будет интересно как взрослым, так и маленьким москвичам и гостям столицы

Узнать об истории первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки, о развитии космонавтики, художественных промыслах, елочных украшениях и многом другом можно на выставках, которые для горожан и гостей столицы подготовили музеи Москвы.

В Дарвиновском музее 17 декабря открылась экспозиция под названием "Мягкая рухлядь". Посетители узнают, что рухлядью на Руси называли любое движимое имущество, а мягкой рухлядью – пушнину, которая вплоть до XVIII столетия была одной из основных статей экспорта, а также способом расчета за покупки. На выставке представлено около 160 уникальных экспонатов.

В Музее Москвы развернулась масштабная экспозиция "История Москвы", которая повествует о жизни и быте жителей города в разные эпохи, о его архитектуре, культуре и развитии. В экспозиции можно увидеть 2200 артефактов и произведений искусства.

В Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" проходит серия выставок, посвященных культуре и традиционному искусству регионов России. Так, посетители экспозиции "Город и промысел. Встреча в Казани. Традиционное искусство поволжских татар" могут проследить эволюцию национального костюма, узнать об украшениях и их функции, познакомиться с книжной культурой.

Музей "Садовое кольцо" подготовил выставку "История ватной игрушки". Здесь представлены образцы старинных и современных елочных украшений из коллекции Музея Москвы и Музея ватной игрушки.

В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева открыта выставка "Птицы зимой". Она посвящена особенностям жизни и питания неперелетных видов пернатых, обитающих на территории России. А 25 декабря в Биологическом музее откроется еще одна выставка – "Грачиный детектив". Напомним, грач – это птица 2025 года, ее выбрал Союз охраны птиц России.

В Музее космонавтики со 2 января откроется выставка "Металлическая летопись". Здесь представят уникальную коллекцию настольных и памятных медалей, посвященных космосу.

Помимо выставок, в музеях Москвы проходят мастер-классы, тематические квизы и другие интересные мероприятия.  

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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