Героизм встречается не только на поле боя: чемпион Клецков - о музее героизма на ВДНХ

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Открывшийся на ВДНХ Музея героизма напомнит москвичам и гостям столицы, что полная самоотдача и любовь к своему делу важны для достижения любых целей. Такое мнение высказал, четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта РФ Никита Клецков.
Он обратил внимание, что мужество и героизм человек проявляет не только на фронте. В обычной жизни тоже есть место подвигу, в том числе во время спортивных тренировок.
"Спорт учит нас не сдаваться, даже когда кажется, что силы на исходе. В этом есть параллель с теми, кто ежедневно совершает трудовые подвиги: врачами, волонтерами, спасателями. Каждый из нас может найти в этих историях вдохновение и напоминание о том, что настоящее величие – в стойкости, мужестве и любви к своему делу",
– приводит АГН "Москва" мнение Клецкова.
Знаменитый спортсмен уверен, что музей, посвященный реальным историям героизма, напомнит посетителям, что подвиги – это не только победы и рекорды. Это ежедневная работа над собой, преодоление страхов и сомнений, стремление стать лучше.
Официальное открытие первого в России Музея героизма состоится 9 декабря. Экспозиция разместится в историческом павильоне №59 "Зерно" на ВДНХ.
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