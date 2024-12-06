Героизм встречается не только на поле боя: чемпион Клецков - о музее героизма на ВДНХ

Героизм встречается не только на поле боя: чемпион Клецков - о музее героизма на ВДНХ
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Мужество и самопожертвование требуются и в спорте, и в обычной жизни

Открывшийся на ВДНХ Музея героизма напомнит москвичам и гостям столицы, что полная самоотдача и любовь к своему делу важны для достижения любых целей. Такое мнение высказал, четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта РФ Никита Клецков.

Он обратил внимание, что мужество и героизм человек проявляет не только на фронте. В обычной жизни тоже есть место подвигу, в том числе во время спортивных тренировок.

"Спорт учит нас не сдаваться, даже когда кажется, что силы на исходе. В этом есть параллель с теми, кто ежедневно совершает трудовые подвиги: врачами, волонтерами, спасателями. Каждый из нас может найти в этих историях вдохновение и напоминание о том, что настоящее величие – в стойкости, мужестве и любви к своему делу",

– приводит АГН "Москва" мнение Клецкова.

Знаменитый спортсмен уверен, что музей, посвященный реальным историям героизма, напомнит посетителям, что подвиги – это не только победы и рекорды. Это ежедневная работа над собой, преодоление страхов и сомнений, стремление стать лучше.

Официальное открытие первого в России Музея героизма состоится 9 декабря. Экспозиция разместится в историческом павильоне №59 "Зерно" на ВДНХ. 

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
По теме

Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля

В министерстве рассказали, что ждать в будущем

Лавров объяснил жесткий сигнал России в адрес Запада: главное из интервью

Министр отметил, что Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей