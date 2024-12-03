В День воинской славы России на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии

В День воинской славы России на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии
Фото: mos.ru
Москвичей приглашают посетить музеи, расположенные на территории выставки

В День воинской славы России 5 декабря в музее славянской письменности "Слово", центре "Космонавтика и авиация", Музее кино на ВДНХ состоятся экскурсии, приуроченные к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. В честь праздника ВДНХ предлагает москвичам бесплатно посетить музеи, а также прогуляться по территории выставки в сопровождении экскурсовода.

Начало экскурсии "Помните ушедших в битве за Москву" запланировано на 13:00. Участники пройдут по территории ВДНХ и узнают во время прогулки, что здесь было во время войны, как ВСХВ (так в те годы называлась ВДНХ) помогала фронту и какие подвиги совершили ее сотрудники.

В Музее кино на ВДНХ состоится экскурсия по экспозиции "Лабиринт истории". Гости увидят уникальную награду – первый "Оскар", который получила наша страна. В 1943 году в номинации "Лучший документальный фильм" этого приза была удостоена картина "Разгром немецких войск под Москвой".

В центре "Космонавтика и авиация" в 18:00 и 19:30 будут организованы тематические экскурсии "На крыльях Победы". Посетителям покажут модели отечественной авиационной и ракетной техники, расскажут, как трудились над созданием оружия Победы летчики, ученые и конструкторы. Во время экскурсии гости узнают, как появилась авиационная техника для достижения превосходства в воздухе и разгрома врага в битве за Москву и какие разработки военного времени позволили приблизить покорение космоса после окончания Великой Отечественной войны.

Музей славянской письменности "Слово" подготовил тематическую экскурсию "Письма и дневники как память о войне". Она начнется в 19:00. Речь пойдет о том, как в текстах разных жанров и эпох, в том числе литературе Древней Руси и петровского времени, рассказывается о военных конфликтах и великих сражениях.

Начало контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой в 1941 году отмечается ежегодно 5 декабря. Битва под Москвой была отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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