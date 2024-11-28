Москва станет частью национального туристического маршрута "Золотое кольцо"

Удобной платформой для планирования путешествий зарекомендовал себя сервис Russpass

Москва и Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области договорились вместе развивать национальный туристский маршрут "Золотое кольцо". Соглашение подписали в Суздале в рамках Всероссийского ЭКГ-форума ответственного бизнеса "Инвестиции в устойчивое развитие".

Статистика показывает, что в топ-10 регионов, откуда чаще всего приезжают туристы в Москву, входят Владимирская, Ивановская и Костромская области. С другой стороны, более 40% жителей столицы, путешествующих по России, посещают регионы Центрального федерального округа, в том числе города Золотого кольца России – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир. Национальный туристический маршрут расширит совместное предложение и увеличит обмен турпотоками.

В качестве платформы для продвижения маршрутов по регионам "Золотого кольца" Мостуризм предложил туристический сервис Russpass. Конструктор путешествий позволяет спланировать поездку в любой из городов России – от бронирования жилья до покупки билетов в музей. Сегодня в сервисе уже доступно более 13 тысяч предложений для туристов по всем шести регионам, подписавшим соглашение.

Для тех, кто совмещает в одной поездке несколько городов, Мостуризм разрабатывает межрегиональные маршруты. В рамках концепции "Москва +" город предлагает подобные поездки в Подмосковье ("Два ритма идеального путешествия"), Санкт-Петербург ("Два города – миллион впечатлений"), Нижний Новгород ("Три столицы: от рассвета до заката"), Казань ("Две столицы одного горизонта"), Владимирскую ("Путешествие в русскую сказку") и Мурманскую ("Путешествие к русскому чуду") области.

Этой осенью проект "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку" стал финалистом IX Всероссийской туристской премии "Маршрут года" сразу в двух номинациях: "Лучший межрегиональный маршрут" и "Лучший туристический путеводитель".