В новом конкурсе Депкульта поучаствуют 400 театралов из 46 регионов

Кадровый резерв для московских театров будет сформирован уже в начале лета

Закончился сбор заявок для участия во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва в столичных театрах. Теперь эксперты займутся отбором лучших кандидатов для дальнейшей работы с наставниками и получения управленческого опыта в театральной сфере.

"В рамках конкурса мы получили около 400 заявок из 46 регионов России: Якутии, Приморского края, Мурманской области, Крыма, Татарстана и других субъектов", – сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Он добавил, что кадровый резерв для московских театров будет сформирован уже в начале лета – после завершения этапов отбора заявок экспертным советом, собеседований, обучения и презентации собственных проектов.

Экспертный совет конкурса возглавил глава Управления театров Департамента культуры города Москвы, декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Александр Фокин. Кроме того, в совет вошли именитые деятели культуры, среди которых худрук Театра на Трубной Дмитрий Астрахан, заместитель художественного руководителя Московского еврейского театра "Шалом" Андрей Соколов, худрук продюсерской компании "Независимый театральный проект" Эльшан Мамедов, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Заславский.

Рассмотрение заявок завершится 28 февраля. Во время очного этапа с 1 по 24 марта будут проведены собеседования с конкурсантами. Затем с 1 апреля по 31 мая успешных участников обучат в рамках программ повышения квалификации на базе профильных творческих вузов, также их ждет стажировка в московских театрах и работа с наставниками.

Участники также должны будут создать собственный проект в соответствии с конкурсным направлением. В июне по результатам защиты проектов перед экспертным советом будут определены лучшие конкурсанты и подведены итоги.

Конкурс позволит самым талантливым участникам войти в кадровый резерв театров столицы, лучшие из них смогут занять руководящие должности.

В конкурсе принимают участие профессионалы со всей страны, имеющие успешный опыт работы в сфере культуры. Основное требование – возраст от 27 лет и релевантный опыт не менее пяти лет.