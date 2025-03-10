Аншлаги: как в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко встретили новые правила продажи билетов

В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко сегодня аншлаг – премьера оперы Умберто Джордано в постановке Александра Тителя и Пьетро Маццетти "Андре Шенье". Спектакль непростой – идет на итальянском языке и рассказывает про участника революционных событий во Франции конца XVIII века. Несмотря на сложность темы и постановки, в зале нет ни одного свободного места.

Этот театр – один из лидеров в Москве по заполняемости зала. Сюда идут за настоящим искусством. А оно всегда в цене.

В театре уверены, что новые правила продаж билетов по паспорту никак не отразятся на аншлагах – зрители будут стремиться сюда попасть и после 15 марта, когда начинается реализация пилотного проекта Департамента культуры, призванного бороться с перекупщиками и сделать посещение любимых театров для москвичей и гостей столице доступнее.

– Реализация пилотного проекта, задуманного нашим учредителем – Департаментом культуры города Москвы, негативно никак не отразилась на продажах билетов в наш театр, – говорит руководитель службы внешних коммуникаций театра Александр Кадуков. – Мы открыли продажи билетов на вечер балетов "Стравинский. Куклы. Танцы", в рамках которого покажем две постановки – "Петрушка" и "Жар-птица". И все билеты на все четыре спектакля, которые состоятся уже в рамках пилотного проекта, были проданы за три дня. Наши аншлаговые спектакли апреля по-прежнему успешно продаются. Сейчас ждем старта продаж билетов на май и думаем, что необходимость зрителей проходить в театр по удостоверяющему личность документу никак не отразится на их желании прийти к нам в театр.

В театре есть несколько "дефицитных" спектаклей, на которые всегда билеты уходят в первую очередь. "Например, это балет "Щелкунчик", куда особенно перед новым годом из-за спекулянтов обычным людям было трудно попасть, – уверяет Александр Кадуков. – Перекупщики продавали их в два-три раза дороже официальной цены. Теперь, после появления новой системы, надеемся, такой проблемы не будет. – Всегда пользуется успехом и опера "Норма", в которой главную партию исполняет наша оперная дива Хибла Герзмава.

В ближайшее время в театре стартуют продажи билетов на май, апрельские тоже идут очень хорошо. Вообще, в этом знаменитом театре за сезон обычно выходит четыре премьеры на основной сцене, плюс работает малая сцена. Всего же показывают около двухсот пятидесяти спектаклей в год! Это очень много.



Стоит заметить, что зрители с пониманием отнеслись к новой схеме продажи билетов. "Я еще помню то время, когда на поезд и даже на самолет продавались билеты без паспорта, – рассказала "Дни.ру" одна из любительниц этого театра. – А сегодня нам кажется это в порядке вещей. Более того, сам билет иметь на физическом носителе даже не нужно – достаточно паспорта. Уверена, что и в театре мы скоро привыкнем. Тем более, никаких неудобств новая схема покупки билетов – а я купила уже три на апрель – не доставляет, все продумано и устроено комфортно для зрителей".