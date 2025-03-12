Открылся сервис "Мосбилет" для покупки билетов в театры и музеи без комиссии

Сайт поможет горожанам и гостям столицы с комфортом посещать различные мероприятия

В Москве заработал онлайн-сервис для покупки билетов с столичные театры и музеи "Мосбилет". С его помощью пользователи смогут приобрести проход на главные культурные и образовательные мероприятия в городе без комиссии.

На сайте доступна подборка различных событий по интересам и формату, граждане также смогут получить персональный список представлений, мастер-классов, лекций и выставок. Жителям и гостям столицы будет доступен фильтр для поиска ближайших или бесплатных мероприятий, а также тех, которые можно посетить с детьми.

Купить билет можно различными способами, в том числе с помощью Mos ID, а сам документ будет доступен в приложении в формате QR-кода. Распечатывать его не потребуется – достаточно просто показать на входе в театр, концертный зал или музей. Все приобретенные билеты отобразятся в личном кабинете пользователя на mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id".