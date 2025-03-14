Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта

Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Билет и удостоверение личности лучше подготовить для контроля заранее

С 15 марта в Москве начинают действовать новые правила посещения театров и концертов. В рамках пилотного проекта они коснутся площадок, подведомственных Департаменту культуры столицы. Об этом напомнил руководитель департамента Алексей Фурсин.

Так, с 15 марта билеты на спектакли и концерты можно будет приобрести по удостоверяющему личность документу. При входе на мероприятие нужно будет также показать билет и документ, подтверждающий личность. Если покупать билет через городской сервис "Мосбилет", то данные автоматически подтянутся из личного кабинета на mos.ru.

"Новые правила, направленные, в первую очередь, на повышение безопасности зрелищных мероприятий и на борьбу с недобросовестными продажами, не должны сказаться на комфорте посетителей",

– пояснил Алексей Фурсин. По его данным, все площадки, участвующие в пилотном проекте, полностью готовы к встрече зрителей с учетом новых правил, а в случае возникновения вопросов готовы оперативно их решать.

Ближайшие мероприятия, вход на которые будет осуществляться по новым правилам, состоятся уже в субботу, 15 марта. Зрителям рекомендуют приходить минут за 30-45 до начала, чтобы без суеты пройти в зал. Билеты и идентифицирующий документ лучше подготовить для проверки заранее.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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