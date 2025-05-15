Глава киевского режима уже ничего не контролирует

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров, комментируя ситуацию на Украине, напомнил: самыми боеспособными частями ВСУ остаются батальоны с нацистской идеологией – в том числе "Азов"* и "Айдар"*.

Шеф российской дипломатии уверен, что именно эти две радикальные группировки вызывают самый большой страх у Владимира Зеленского. Официальный Киев давно потерял контроль над нацистскими батальонами, которые начинают действовать самостоятельно.

"Самые опытные боевые подразделения ВСУ – это нацистские батальоны. "Азов"*, "Айдар"*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский", – подчеркнул дипломат.

Тем временем, переговоры Москвы и Киева остаются под вопросом. Российская делегация с утра 15 мая ждет в Стамбуле украинских представителей, но те так и не прибыли. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не уверены, приедут ли они вообще.

По последним данным, Зеленский вместе с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым и Андреем Сибигой сейчас находятся на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Напомним, ранее была раскрыта цель Украины в Стамбуле. Украинская сторона поставила перед собой одну единственную задачу в рамках переговоров на турецкой территории.

*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ