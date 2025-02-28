Солдаты ВСУ отказались выполнить приказ командиров под Красноармейском

Подразделения столкнулись с массированным обстрелом российских войск

Народная милиция ДНР получила новые данные радиоперехвата украинских солдат, благодаря которым узнала об отказе ВСУ выполнять приказ командования. Сообщается, что это произошло под Красноармейском, где армия Украины сталкивается с серьезным противостоянием со стороны ВС РФ.

По данным переговоров, командир приказывал бойцу с позывным "Астра" выслать солдат, которые займутся перевозкой вещей. Однако он от этого отказался, поскольку российские войска продолжают массированный обстрел их позиций.

Ранее появилась еще одна запись переговоров украинцев под Красноармейском. В ней командир ВСУ возмущается, что солдаты решили оставить одну из позиций – он приказал им немедленно вернуться обратно, несмотря на российский огонь.

Сообщается, что сейчас ВС РФ держат Красноармейск в "клещах". Противник предпринимает попытки их разомкнуть, стягивая к городу подкрепления с других направлений.

До этого стало известно о гибели известного актера в зоне СВО. С 2022 года он воевал в составе ВСУ.