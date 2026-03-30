Армия европейской страны не стала сбивать БПЛА и попыталась замять инцидент, заявив, что ситуация контролируется

Утром 29 марта жители Финляндии заметили в небе неизвестные беспилотники. ВВС страны подняли истребители, пилоты визуально определили одну из целей как украинский дрон-камикадзе Ан-196 "Лютый".

Однако сбивать его не стали – чтобы "избежать сопутствующего ущерба". Дроны упали в районе городка Коувола, один из них, по данным местных СМИ, взорвался.

Финские власти попытались замять инцидент. Командующий ВВС Тимо Херранен заявил, что угрозы для страны не было, а граждан не стали предупреждать, так как ситуация якобы полностью контролировалась.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с aif.ru назвал объяснения финнов ложью.

"Пролеты над территорией государства контролируются все. Летчики были заранее осведомлены, чьи это дроны, откуда они летят, с какой целью. Это сказки для обывателя о мастерстве летчиков", – заявил он.

По словам эксперта, Хельсинки сознательно закрывают глаза на происходящее, потому что Евросоюз един в желании помогать Украине любыми способами. Премьер Петтери Орпо назвал случившееся "нарушением территориальной целостности", но никаких последствий для Киева, судя по всему, не последует.

Кстати, это не первый случай, когда Финляндию уличают в нечистоплотной игре. Ранее активистка Салли Райски, получившая политубежище в России, рассказывала, что в стране молодежи предлагают пройти военную подготовку с возможной отправкой на Украину в обмен на льготное поступление в вузы. Официально эту схему не афишируют, но, по ее словам, она уже работает.

