Такер Карлсон предрек Европе поражение в случае конфликта с Россией

Такер Карлсон/ Фото: Гейдж Скидмор/Wikimedia Commons
Евролидеры достойны презрения за свою риторику и слова о соседней стране, считает журналист

Американский журналист Такер Карлсон дал резкое интервью The Economist и жестко прошелся по европейским лидерам. По его словам, те, кто разжигает ненависть к России и говорит о войне – лжецы и предатели собственных народов.

Карлсон раскритиковал европейских лидеров, которых обвиняет во лжи и попытке отвлечь внимание населения от внутриполитических и социальных проблем, смещая фокус на Россию.

"И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в у них в странах, чтобы сказать, что настоящий враг – это Россия, я вижу обман и предательство их собственного населения. И я отношусь к этому с презрением", – заявил Карлсон.

Он также уверен, что никакой победы над Москвой у Европы не получится.

"Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то им не видать победы. Это всего лишь факт", – добавил журналист.

На вопрос о том, что США переложили на Европу бремя содержания киевского режима, Карлсон отреагировал с иронией: "Знаю, это так грустно. Вы прямо победите Россию. Удачи!"

Ранее Карлсон высказался на фоне удара по школе для девочек в Иране, в котором могли быть замешаны американцы. Журналист заявил, что страна, поощряющая гибель детей, не заслуживает того, чтобы за нее воевали.

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
По теме

Как беглых предателей России накажут на Западе

Звезды зря рассчитывали, что, продав родину, будут жить припеваючи

"Зеленский придет в ярость": Европа готова оставить Киев без кредита

Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей