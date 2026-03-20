Евролидеры достойны презрения за свою риторику и слова о соседней стране, считает журналист

Американский журналист Такер Карлсон дал резкое интервью The Economist и жестко прошелся по европейским лидерам. По его словам, те, кто разжигает ненависть к России и говорит о войне – лжецы и предатели собственных народов.

Карлсон раскритиковал европейских лидеров, которых обвиняет во лжи и попытке отвлечь внимание населения от внутриполитических и социальных проблем, смещая фокус на Россию.

"И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в у них в странах, чтобы сказать, что настоящий враг – это Россия, я вижу обман и предательство их собственного населения. И я отношусь к этому с презрением", – заявил Карлсон.

Он также уверен, что никакой победы над Москвой у Европы не получится.

"Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то им не видать победы. Это всего лишь факт", – добавил журналист.

На вопрос о том, что США переложили на Европу бремя содержания киевского режима, Карлсон отреагировал с иронией: "Знаю, это так грустно. Вы прямо победите Россию. Удачи!"

Ранее Карлсон высказался на фоне удара по школе для девочек в Иране, в котором могли быть замешаны американцы. Журналист заявил, что страна, поощряющая гибель детей, не заслуживает того, чтобы за нее воевали.