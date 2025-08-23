Буланова пожаловалась на проблемы с семейным бизнесом

Певица надеется сохранить любимое дело

Известная исполнительница Татьяна Буланова столкнулась с серьезными трудностями в семейном бизнесе: принадлежащий ей ресторан накопил долг в размере 16 миллионов рублей. Как отметила артистка, ресторанный бизнес всегда был ее мечтой, но в последние годы вести его стало крайне непросто.

Знаменитость пояснила, что концепция заведения изначально заключалась в создании уютного семейного места с итальянской кухней, однако развитие бизнеса оказалось сложным. По ее словам, постоянные гастроли не позволяли уделять достаточно внимания ресторану, что в итоге привело к текущим убыткам.

При этом певица подчеркнула, что закрывать заведение она пока не намерена. Она обратилась к специалистам по антикризисному управлению и рассчитывает, что совместными усилиями удастся сохранить проект.