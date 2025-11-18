Американцы все еще надеются продавить нашу страну

В США прозвучало очередное резкое заявление, демонстрирующее реальное отношение вашингтонской администрации к происходящему вокруг Российской Федерации. Экс-работник ЦРУ Скотт Риттер, комментируя ситуацию, отметил, что угроза новых санкций со стороны Америки показывает – в действительности американцы стремятся не к диалогу, а к военному поражению России.

Он напомнил, что один из влиятельных представителей американского истеблишмента, Скотт Бессент, совсем недавно открыто заявил:

"Мы хотим уничтожить экономику России".

Эксперт отметил, что подобные формулировки со стороны главы американского Минфина однозначно указывают на стремление нанести Москве максимальный ущерб.

Он подчеркнул: если бы вашингтонская администрация действительно говорила о мире, то не было бы планов "разрушать экономику России", а потому логичным выводом является то, что "американцы хотят военного поражения России".

При этом Риттер обратил внимание, что дальнейшие санкции уже не способны нанести Москве серьезного вреда. Он отметил, что наша страна сумела перестроиться, адаптироваться к давлению и демонстрирует уверенный экономический рост, который по ряду показателей обгоняет американский.

Бывший разведчик подчеркнул, что рассуждения о том, что ограничительные меры якобы "душат Россию", – не более чем иллюзия. Уже очевидно, что в реальности санкционная политика оборачивается ударом по Европе, которая несет основные издержки.

Накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал законопроект о расширении антироссийских санкций, предполагающий введение ограничений против любых государств, которые будут покупать российскую нефть или сотрудничать с Москвой.

