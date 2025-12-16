Полину Диброву сравнили с молодой Людмилой Гурченко на свежем снимке

Диброва кардинально изменила образ перед Новым годом: фото
Фото: соцсети
Знаменитость сфотографировалась на фоне елки и призналась, что провела волшебный вечер

Экс-супруга Дмитрия Диброва выложила свежий снимок в соцсетях – Полина попозировала на фоне новогодней елки. В глаза подписчикам бросилась свежая прическа бизнесвумен: та словно лишилась длинных прядей в пользу коротких волос.

В описании Диброва рассказала, что проводит поистине "волшебный вечер". И после долгих поисков она, наконец, смогла найти для Нового года лучшую елку – в скором времени обещает ее показать поклонникам.

Публика приняла на ура свежий образ Полина – все восхитились ее красотой и даже удостоили сравнения с молодой Людмилой Гурченко и Ириной Понаровской.

Фото: соцсети

Однако нашлись и те, кто не слишком убедился в преображении красавицы: кому-то показалось, что Полина лишь собрала в тугой пучок волосы на затылке, а "концы" спрятала – ничего укорачивать и не пришлось.

Ранее Полине пришлось опровергать слухи о воссоединении с бывшим мужем Дмитрием. Поводом для таких рассуждений стали их совместные снимки на публичном мероприятии. Однако ничего общего с реальностью, говорила знаменитость, такие "вбросы" не имеют.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

"Черная дыра, поглощающая деньги": премьер Словакии высказался об Украине

Чиновник озадачился вопросом объема разворованных Киевом средств

Предложение США по Донбассу вызвало у Зеленского истерику

В Киеве заявили, что готовы "стоять где стоят"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей