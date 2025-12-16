Полину Диброву сравнили с молодой Людмилой Гурченко на свежем снимке

Знаменитость сфотографировалась на фоне елки и призналась, что провела волшебный вечер

Экс-супруга Дмитрия Диброва выложила свежий снимок в соцсетях – Полина попозировала на фоне новогодней елки. В глаза подписчикам бросилась свежая прическа бизнесвумен: та словно лишилась длинных прядей в пользу коротких волос.

В описании Диброва рассказала, что проводит поистине "волшебный вечер". И после долгих поисков она, наконец, смогла найти для Нового года лучшую елку – в скором времени обещает ее показать поклонникам.

Публика приняла на ура свежий образ Полина – все восхитились ее красотой и даже удостоили сравнения с молодой Людмилой Гурченко и Ириной Понаровской.

Однако нашлись и те, кто не слишком убедился в преображении красавицы: кому-то показалось, что Полина лишь собрала в тугой пучок волосы на затылке, а "концы" спрятала – ничего укорачивать и не пришлось.

Ранее Полине пришлось опровергать слухи о воссоединении с бывшим мужем Дмитрием. Поводом для таких рассуждений стали их совместные снимки на публичном мероприятии. Однако ничего общего с реальностью, говорила знаменитость, такие "вбросы" не имеют.