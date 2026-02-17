Хилькевич призналась, что исключает из жизни многих подруг из ревности к мужу

Хилькевич призналась, что исключает из жизни многих подруг из ревности к мужу
Фото: соцсети
Актриса интуитивно улавливает подобные "ред флаги"

Анна Хилькевич призналась, что крайне ревнива, из-за чего вечно сомневается в людях. Звезда "Универа" исключила из жизни подруг, которые, по ее мнению, проявляли себя крайне неуместно в присутствии ее мужа Артура Волкова. Такие тревожные звоночки актриса улавливает на интуитивном уровне, даже в отсутствие четких доказательств.

Подобных подружек у актрисы было полно: Анна вспомнила, как увидела, как та пожирает взглядом ее законного мужа.

"Увидела его взгляд на ней: типа "У-у!" Я затем ему про это сказала, а он: "Да нет. Тебе показалось". Может, показалось. Однако с этого момента моё внимание стало более острым, и эта девушка ушла из моего круга общения", – сообщила звезда.

При этом Хилькевич подчеркнула, что не пытается контролировать мужа и не читает его переписки. Просто пытается исключить подобные ситуации – и таких

Кстати, не так давно актриса рассказывала, что переживает женскую вариацию кризиса среднего возраста, как говорила сама. У прекрасного пола это состояние нередко проявляется после 35 лет, говорит Анна, а у мужчин – примерно на пять лет позднее. И причиной является желанием изменить привычную жизнь.

Выбор читателей