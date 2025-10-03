Стас Пьеха пожаловался на бедное детство

Артист уверяет, что его родители и именитая бабушка получали копейки

Популярный певец Стас Пьеха утверждает, что все представления о его безмятежном детстве из-за громкой фамилии являются большим заблуждением. В действительности в 80-х артисты получали не так много, как считала общественность.

Такое заявление исполнитель сделал в эфире развлекательного шоу, в котором его родственников назвали "богатыми". Одна из участниц пошутила, что те вполне могли либо нанять ему няню, либо отправить в детский дом.

Однако Пьеха уверяет, слухи о баснословных заработках советских артистов очень преукрашены – на деле его родители получали зарплату 19 рублей месяц и в течение 15 лет копили деньги на покупку авто.

"Бабушка строила домик 25 лет. У меня дедушка из-за того, что имел какой-то статус, первый получал зарплату и отмечал бутылкой портвейна. Они зарабатывали сущие копейки", – признался знаменитость.

Певец отметил, что сейчас ситуация на сцене иная: артист может не иметь громкого имени, но при этом получать огромные деньги.